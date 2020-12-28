رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح بتهديد حرية المواطن وأمنه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:55 م
رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي
وكالات
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الحكومة لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بفتح المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بشكل كامل.

 

وفي وقت سابق، أصدرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بيانًا رسميًا أعلنت فيه إصابة 171 متظاهرًا ورجل أمن خلال احتجاجات أمس الأحد في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

 

وقالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "31 متظاهرا أصيبوا في بغداد، بالإضافة إلى 139 رجل أمن بينهم 7 ضباط".

 

وأضافت المفوضية: "في محافظة الديوانية أصيب متظاهر ورجل أمن، ليصبح المجموع الكلي في عموم 32 متظاهرا و139 رجل أمن".

 

وتابعت أن "الإصابات جاءت نتيجة استخدام بعض المتظاهرين غير سلميين ثلاث قنابل يدوية وقنابل المولتوف، بالإضافة الى استخدام الحجارة والهراوات والعصي، فضلاً عن إلحاق اضرار بعجلتين تابعتين للدفاع المدني وحرق خيمتين في ساحة التحرير، في حين لم تشهد باقي المحافظات اي احداث عنف أو تصادمات تذكر".

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