جروس يبدأ مهمة إنتشال شالكه من الضياع

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني اليوم الاثنين المران الأول له تحت قياده المدير الفني الجديد للفريق كريستيان جروس الذي يتولى الفريق في ظروف إنتحارية لإنقاذه من الهبوط للدرجة الثانية الألمانية.


وشهد المران عودة أكثر من لاعب مثل المهاجم كارك أوث وحارس المرمى فريدريك رونو العائد من الإصابة الأمر الذي شكل واحدة من الانباء والأخبار السعيدة للعملاق الألماني الذي يعاني من نتائج سلبية مخيبة للآمال.


يُذكر العملاق الألماني لم يحقق أي فوز خلال 29 مباراة متتالية في البوندسليجا حيث كان الانتصار الأخير له في المسابقة على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2-1 يوم السابع عشر من يناير 2020.

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شالكه جروس الدوري الالماني

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