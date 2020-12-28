اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 29 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
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قالت الأرصاد الجوية إنه يسود غداً الثلاثاء طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

وتتوقع الأرصاد أن يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 20 % تقريباً  على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة بنسبة 30 % تقريباً على مناطق من حلايب وشلاتين .

وأعلنت الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بالشبورة المائية الكثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة 21- 11، الإسكندرية  22– 12، قنا 25- 10، الأقصر 26– 11، أسوان 26 – 12 .

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