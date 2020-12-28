ظاهرة جوية تجتاح البلاد خلال الأيام المقبلة.. والأرصاد تحذر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة المائية التي تجتاح البلاد في الصباح الباكر وتعيق رؤية السائقين  أثناء القيادة على الطرق الريعة، ناصحة بتوخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة مناطق تكون الشبورة واتباع تعاليم المرور تجنبا لحوادث الطرق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاستقرار هو سمة الفترة القادمة حيث تزداد نسبة الرطوبة فى الطبقات القريبة من السطح، هذا بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة على البلاد وأيضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى وانخفاض سرعات الرياح وكل هذه العوامل تعمل على تكون الشبورة التي تصل إلى حد الضباب في الصباح الباكر.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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