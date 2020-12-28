الأرصاد: طقس مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الشبورة المائية تتكون في الجو نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة وقربها من طبقات الأرض.





وحذرت شاكر، من انخفاض واضح في الرؤية على الطرق خاصة القريبة من الزراعة والمسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بضرورة توخى الحذر الشديد.



