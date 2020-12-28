الأرصاد: طقس مستقر حتى منتصف الأسبوع المقبل
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:26 م
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الشبورة المائية تتكون في الجو نتيجة نسبة الرطوبة المرتفعة وقربها من طبقات الأرض.
وحذرت شاكر، من انخفاض واضح في الرؤية على الطرق خاصة القريبة من الزراعة والمسطحات المائية، ناصحة قائدي السيارات بضرورة توخى الحذر الشديد.
ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وتشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.