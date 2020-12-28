شرط وحيد يفصل ريال مدريد عن ضم مبابي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:38 م
مبابي
مبابي
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب نادي ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي.

ويسعى ريال مدريد منذ وقت بعيد للتعاقد مع كيليان مبابي، حيث يعد أحد أهم الصفقات المطلوبة في الفريق.

ووفقاً لموقع "ديفنسا سنترال" فإن ريال مدريد قد يتعاقد مع مبابي، إذا تعاقد النادي الباريسي مع هاري كين مهاجم توتنهام.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ماوريسيو بوكيتين، المدير الفني القادم لباريس سان جيرمان، مستعد للموافقة على بيع مبابى لريال مدريد، لكن بشرط نجاح باريس فى التعاقد مع هارى كين، مهاجم توتنهام.

وكان كين صرح هذا العام أنه سيفكر فى مغادرة توتنهام إذا لم ير أن الفريق يتطور ويسير فى الطريق الصحيح.
يذكر أن هارى كين سبق أن تألق تحت قيادة بوكيتينو فى توتنهام، ووصلا معًا إلى نهائى دورى أبطال أوروبا فى نسخة 2019

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