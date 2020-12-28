حصاد 2020.. فتيات تيك توك تتصدرن تريندات "جوجل"

Advertisements

من الظواهر التي سيطرت على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" خلال عام 2020، احتلال فتيات تطبيق "تيك توك" التريندات بسبب القبض عليهم ومحاكمتهم بسبب ظهوره في فيديوهات بطريقة غير لائقة على مواقع السوشيال ميديا.



حنين حسام:

ألقي القبض على حنين حسام، في 21 أبريل الماضي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد نشرها فيديو تدعو فيه الفتيات للظهور بشكل غير لائق والقيام بأفعال لا تناسب مجتمعنا المصري مقابل مبلغ من المال.



وكانت حنين حسام أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو مدته 180 ثانية، طالبت من خلاله الفتيات بالإشتراك في تطبيق يمكنهم من خلاله فتح الكاميرات وتلقي أموال ما بين 36 حتى 3 آلاف دولار، وفي إعترفاتها، أنكرت حنين الإتهامات التي وجهت إليها، وقالت إن مقطع الفيديو الذي نشرته على موقع "التيك توك"، لا يعني التحريض على الفسق والفجور وليس به أي إيحاءات.





مودة الأدهم:

وفي 15 مايو ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مودة فتحى رشاد، وشهرتها "مودة الأدهم"، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور أثناء اختبائها داخل كمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد رصدت عدة فيديوهات لها، ترتدى فيها ملابس فاضحة، وتأتى بحركات مثيرة تحرض على الفسق والفجور.



ومن بين التهم التي وجهت لمودة الأدهم: عتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.



وفي 27 يوليو، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة كلا من حنين حسام ومودة الأدهم و3 أخرين بالحبس لمدة عامين مع تغريم كل منهم مبلغ وقدره ٣٠٠ الف جنيه، في اتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، ونشر الفسق والفجور.



منار سامي:

وفي 1 يوليو ألقي القبض على منار سامي الفتاة المعروفة إعلاميا بـ"فتاة فيديوهات الرقص على التيك توك" أثناء تواجدها بمدينة بنها، وذلك من قبل مباحث الآداب، وضبطتها الأجهزة الأمنية بجوار كافيه شهير بمدينة بنها، وكان بصحبتها شاب يدعى عبد العزيز.س الذي سبق اتهامه في عدة قضايا من قبل.



وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قد قضت في 29 يوليو الماضي في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة.





هدير الهادي:

و6 يوليو، تم القبض على هدير الهادي من قبل أجهزة الأمن لتقديمها فيديوهات مخلة بتقاليد وقيم المجتمع على نطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، بعدما استفز محتوى الفيديوهات التي تقدمها الفتاة رواد السوشيال ميديا وطالبوا بسرعة تحرك الأجهزة الأمنية من أجل التحفظ عليهم والتحقيق فيما تقدمه من أعمال لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.



و كانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بمعاقبة هدير حمدى عبد الهادى سعد صباح (محبوسة) الشهيرة باسم هدير الهادى فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس سنتين وغرامة قدرها 100 الف جنية، لاتهامها بإدارة حساباتها الشخصية ببعض مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام، وتمثل اعتداء على القيم والمبادىء الأسرية والإجتماعية لما تحمله فى طياتها من دعوة للتحريض على الفسق؛ سعيًا وراء الاستفادة المادية.



بسنت محمد:

في 10 يوليو ألقت أجهزة الأمن القبض على بسنت محمد، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة تيك توك"، وذلك عقب نشرها فيديوهات خادشة للحياء، ومنافية للآداب العامة، وذلك بمنطقة الرمل أول في الإسكندرية، بعد أن تبين تعمد المتهمة نشر هذه الفيديوهات التي تتنافى مع الآداب العامة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وتحقيق أرباح مادية.



منة عبدالعزيز:

والفتاة منة عبدالعزيز كان لها حكاية من نوع خاص فطرحت قصة منة عبدالعزيز على الرأي العام في نهاية مايو الماضي عندما، ظهرت في بث مباشر عبر حساباتها علي وسائل تواصل الاجتماعي، تحكي فيه عن تعرضها للاغتصاب على يد شاب، ثم خرجت عبد العزيز في فيديو آخر تتراجع فيه عن تصريحاتها بشأن واقعة الاغتصاب والضرب.



وبعدها بساعات ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على منة عبدالعزيز وذلك بعد القبض على الشاب المتهم باغتصابها، وأحيلت إلى ديوان عام قسم شرطة الطالبية، وتم عرضها على نيابة الطالبية والعمرانية بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة.



وفي 10 يونيو الماضي، أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها "منة عبد العزيز" بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لـاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.



