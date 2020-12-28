بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شنت اليوم الأثنين محافظة الإسكندرية حملة مكبرة داخل الأسواق، للتأكد من التزام كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضبط الأسواق واستعادة الإنضباط.
وقد بدأت الحملة في حي غرب، وقادها اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى.
وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المنشآت التجارية المتواجدة بنطاق الحى، حيث تم إغلاق وتشميع مسمط بمنطقة القباري، لعدم إلتزامه بالإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم التحفظ على ١٤ كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمى لإعدامها.
وتم اخذ بعض العينات الغذائية بالمسمط لفحصها والتأكد سلامتها، كما تم التحفظ على ادوات طهى غير صالحة للإستخدام حفاظًا على المواطنين.
كما توجهت الحملة إلى شارع القفال حيث تم إغلاق وتشميع "جزارة ومشويات" بعد التحفظ على ٢٠ كيلو من اللحوم (فراخ مطهية_ لحوم) مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية، وذبح خارج المجازر، وتم تحرير محضر بذلك.

فى سياق متصل، تم إغلاق وتشميع سنتر مكون من ٧ طوابق وبه حضانة لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ويدار بدون ترخيص، وأخيرًا تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.
شارك في الحملة الجهات المختصة المتمثلة فى(الطب البيطرى، مديرية الصحة، مديرية التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا
بينها تشميع سناتر.. محافظة الإسكندرية تتابع تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كورونا

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