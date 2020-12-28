نجم الزمالك يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
عبد القادر عرابي
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أكدت تقارير صحفية اليوم، أن نجم الزمالك بات على وشك المشاركة في كأس العالم للأندية، المقررة في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

وجسب مصادر صحفية، فإن نادي الدحيل القطري، يقترب من التوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الزمالك.

وسيمثل الدحيل الدولة المنظمة لكأس العالم للأندية، حيث سيبدأ مشوار البطولة خلالها بمواجهة فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وتسير المفاوضات بشكل جيد نحو ضم اللاعب لصفوف الفريق القطري، الذي يرغب في أن يكون ظهوره الأول في بطولة كأس العالم للأندية مميزا.

ويملك الدحيل محترفين متميزين وهم المغربي المهدي بن عطية، التونسي يوسف المساكني، البلجيكي إدميلسون، الإيراني رامين رضائيان والبرازيلي دودو.

وقد يكون انضمام ساسي على حساب مواطنه يوسف المساكني، الذي لا يشارك مع الفريق القطري في المباريات الأخيرة.

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