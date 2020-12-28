الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

كثف مسئولو الأهلي المصري مفاوضاتهم مع فريق العين الإماراتي لضم التوجولي لابا كودجو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وعلم الفجر الرياضي، أن العين الإماراتي طلب ضم المالي إليو ديانج لاعب وسط المارد الأحمر، لكن الفريق الإماراتي لم يلق قبولا حتى الآن.





ويتمسك العين الإماراتي باللاعب التوجولي خلال الفترة القادمة، مفضلا التخلي عن لاعبه بالشروط المالية والحصول على اللاعبين الذين يرغب في ضمهم، لكن في نهاية الموسم الجاري.









ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الاثنين في إطار الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.