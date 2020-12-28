12 قطاعاً يقود سوق الأسهم السعودية للهبوط بختام التعاملات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:31 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% خاسراً 25.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8715.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 12.1% رابحاً 2628.96 نقطة ليغلق عند مستوى 24349.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 326.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال. 
 
وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاعي النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%.
 
وقفز 61 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 10%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 9.89%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 7.33%، فيما تراجع 126 سهماً على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 3.28%، ثم سهم "ساب للتكافل" بنسبة 2.66%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 2.43%، فيما تصدر سهم "كيمانول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 443.4 مليون ريال سعودي.
 

أخبار تهمك

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ أقل من ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ نصف ساعة

ثنائي الاتحاد السكندري يقلق موسيماني قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على جديد مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

منذ ساعة و نصف

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 15 ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 19 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:33 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

03:10 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

05:44 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»