12 قطاعاً يقود سوق الأسهم السعودية للهبوط بختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% خاسراً 25.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8715.38 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 12.1% رابحاً 2628.96 نقطة ليغلق عند مستوى 24349.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 326.7 مليون سهم بقيمة 8.5 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.75%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاعي النقل وتجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%.