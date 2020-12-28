تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.28% في ختام جلسة الإثنين
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:27 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.28% خاسراً 4.13 نقطة ليغلق عند مستوى 1490.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.3 مليون سهم بقيمة 680 ألف دينار بحرينى.
وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية انخفاض 16.96% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 1.37%، البنك الهلي المتحد بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.68% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.14%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%، وصعد سهمي مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.37%، 1.02%، على التوالي.
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