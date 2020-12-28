إيران تعثر على جثة بحار سفينة غرقت قرب مضيق هرمز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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عثرت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، على جثة واحد من سبعة أفراد مفقودين من طاقم سفينة نقل غرقت في الخليج، وفقا لوكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

 

وقال مسؤول في قطاع الملاحة البحرية، إن البحث مستمر عن أفراد الطاقم الستة الباقين الذين انقلبت سفينتهم يوم الجمعة، قرب مضيق هرمز.

 

وبحسب الوكالة الإيرانية، كان الطاقم يضم ستة إيرانيين وهنديًا.

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مضيق هرمز جثة بحار ايران

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