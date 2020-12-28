تراجع هامشي بمؤشر سوق دبي المالي في ختام التعاملات

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع وذلك للجلسة الثانية علي التوالي ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 1.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2514.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.1 مليون سهم محققة ما قيمته 109.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1684 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.52%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات والبنوك بنسبة 0.22%.