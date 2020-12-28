الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 73 ساعة المقبلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020 
أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة
 
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري
 
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة 
 
شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد 
 
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 
 
الأربعاء 30 ديسمبر 2020
أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة (20 % تقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة
 
شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
 

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