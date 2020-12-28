الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 73 ساعة المقبلة

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من غدًا اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 إلى السبت 02 يناير 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:



