ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي ، باستثناء السوق الأول، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحاً 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.9 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6143 صفقة.









وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، يليه قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.