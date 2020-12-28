ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الإثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:22 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين،  علي ارتفاع جماعي ، باستثناء السوق الأول، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5555.26 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 11.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6057.78 نقطة، وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.73% رابحاً 32.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4567 نقطة، وقفز مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.12% رابحاً 51.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4664 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 150.9 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6143 صفقة.


 وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.36%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.35%، يليه قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية بنسبة 0.33%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعي الصناعة والبنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.
 
وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.48%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 9.16%، فيما تصدر سهم شركة دار الثريا العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 4.35%، يليه سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 4.08%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 3.66%.

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