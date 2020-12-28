وزير الزراعة يجتمع بمديريات الطب البيطري والزراعة لمتابعة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

القصير خلال الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث.

وأكد على ضرورة تشكيل لجان مشتركة بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات للتواصل مع المواطنين الراغبين في الاشتراك في منظومة مراكز تجميع الألبان والتنسيق مع البنوك الممولة للمنظومة وكذلك التواصل مع المزارعين وتحفيزهم على الاشتراك في منظومة الري الحديث بالإضافة إلى استكمال حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتحديث البيانات من خلال الرقم القومي وتقنية ال GPS على ان يتم الانتهاء من ذلك خلال اسبوع

والجدير بالذكر أنه تم حصر حوالي 34 ألف مزرعة دواجن و7 مليون رأس ماشية و826 مركز تجميع ألبان كما أن إنتاج مصر من الدواجن 1،4 مليار طائر و13 مليار بيضة و5،5 مليون طن ألبان.

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إنتاج مصر من الدواجن

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