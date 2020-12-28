الدقهلية تتسلم معدات مصنع تدوير القمامة

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة لمتابعة وصول معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات واوضحت السكرتير المساعد انه تم اليوم وصول خط الفرز الرئيسى وقالت بانه سبق وان وصلت ماكينة تفتيح أكياس وماكينة فرم ثانوي المانية المنشأ، وكذا معدات مناولة تشمل لوادر وكباشات المانية المنشأ ومقاطير ترطيب مياه.



وقال محافظ الدقهلية انه من المقرر ان تنتهي اعمال تركيب المعدات والتشغيل التجريبي قريبا جدا مضيفا بانه يجرى حاليا الانتهاء من الاعمال المدنية والكهربية بالموقع واضاف ان المصنع الجاري انشاؤه بموقع سندوب يعد الاول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية حيث يحتوي علي 2 خط فرز طاقة 40 طن ساعة باجمالي 1200 طن يوميا.





هذا وقد كلف محافظ الدقهلية منال الغندور السكرتير المساعد للتنسيق مع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الاسكان، والمهندس عبده محمدين مدير عام ادارة شئون البيئة،للمتابعة الجادة لإستكمال تنفيذ الاعمال المدنية والكهربية بموقع المصنع بسندوب،وفقا للبرنامج الزمنى المقرر فى هذا الشأن.



وجدير بالذكر ان المصنع المشار اليه يقام علي مساحة 18 فدان بعد ان تم اخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) باجمالي تراكمات 845 الف طن تم نقلهم والتخلص الامن منهم بالموقع المخصص لذلك.



وقال محافظ الدقهلية ن التكلفة الاجمالية لانشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه.



واضاف المحافظ ان مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.



ومن الجدير بالذكر انه سبق خلال الشهور الماضية وان وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب وذلك بحضور السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد استهدفت بنود التعاقد إستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.



ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم وتطوير منظومة المخلفات الصلبه بمحافظة الدقهلية في اطار سعى الحكومة وبمتابعة من رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.



وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوي النظافة فى المحافظةعملا علي ارضاء المواطنين.

