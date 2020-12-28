الصحة تنفي تحويل "كفر الشيخ العام " لمستشفى عزل لمصابي كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور عبدالرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أن ما يتم تداوله عن تحويل مستشفي كفر الشيخ العام لمستشفي عزل بكامل طاقتها لعلاج مصابي فيروس كورونا غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وكشف الدكتور عبدالرؤوف، أن ماحدث هو تخصيص الطابق الرابع بالكامل بالمستشفي للعزل حيث قمنا بغلق قسمي عناية المخ والأعصاب والباطنة هناك وخصصنا الطابق بالكامل للعزل بسبب زيادة حالات المصابين بفيروس كورونا، فضلا أنه قد تم توسعة أقسام العزل في كافة المستشفيات لإستيعاب الأعداد الزائدة خلال تلك الأيام.

وأوضح مدير إدارة المستشفيات، أن هناك مستشفيات تم تحويلها للعزل بكامل طاقتها مثل بلطيم المركزي وسيدي سالم المركزي وسيدي غازي المركزي وقلين المركزي ولكن مستشفي كفر الشيخ العام ليست من ضمنهم، فهي تستقبل كافة المرضي وتعمل بطبيعتها ولكن ما حدث هو توسعة قسم العزل بها كغيرها من المستشفيات.

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