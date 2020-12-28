تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية البنية التحتية لوحدة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي لمتابعة التطورات الجارية بها وهي من الخدمات الجديدة التى ستضاف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بمحافظة الدقهلية.

استقبلت وحدة العناية حوالي 20 سرير عناية مركزة بتجهيزاتهم ليصبح اجمالى عدد الاسرة بالعنايات المتوسطه والمركزه بالمستشفى حوالي 100 سرير.

و قام وكيل صحة الدقهلية، بجولة تفقدية على بعض اقسام المستشفى منها الاستقبال والعيادات الخارجية والعمليات وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

كمااكدعلى توافر الادوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع اهالي الدقهلية.

كما قام المجتمع المدني بتدعيم المستشفى بماكينه غسيل كلوي لزيادة رفع الكفاءة.

وفي ختام الزيارة قدم وكيل صحة الدقهلية، الشكر والتقدير للمجتمع المدني المساهم في هذا العمل العظيم مشددا على الاهتمام دوما بجودة الخدمة الصحية والعمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم.
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني
تجهيز عناية بمستشفى المنصورة الدولي بتكلفة 5 ملايين جنيه تبرع من المجتمع المدني

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