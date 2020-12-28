عاجل .. ارتفاع اسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات للجرام الواحد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:18 م
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي
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حققت اسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين ارتفاعات بعد استقرار  الأمس، حيث زاد  سعر الجرام نحو 3 جنيهات .

 

 

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيه للجرام اليوم  الاثنين 28-12-2020 :

 

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 820 جنيهًا مقابل 817 جنيهًا، أمس.

 

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 703 جنيهات

 وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

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