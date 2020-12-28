الأهلي ينفي الدخول في أي مفاوضات لضم نجمي الزمالك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:15 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
نفي أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، دخول القلعة الحمراء في أي مفاوضات لضم مصطفى محمد، ويوسف أوباما، لاعبا نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وقال توفيق، في تصريحات متلفزة، أن الأهلي ليس لديه يد في ملف احتراف مصطفي محمد، سواء من بعيد أو قريب".


وأصاف:" أما عن الأنباء التى تردد أننا وسطنا محمود عبد المنعم كهربا لإقناع أوباما بالرحيل عن الزمالك والانتقال للقعلة الحمراء غير صحيح وعار تماما من الصحة".


وفاز النادي الأهلي في استفتاء الأندية العربية الأكثر اكتسابًا للجماهير خلال عام 2020، وذلك بعد منافسة شرسة من جانب جماهير نادي الرجاء البيضاوي المغربي.


وتمكن النادي الأهلي من التتويج خلال الموسم الماضي بثلاث بطولات، وهم الدوري المصري وكأس مصر وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تعرف على جديد مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ ساعة الا ربع

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

ثنائي الاتحاد السكندري يقلق موسيماني قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

05:44 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»