أسطورة ليفربول يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع الريدز

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث ستان كوليمور، مهاجم نادي ليفربول السابق، عن رأيه في مستقبل الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز.


وهناك حالة من الجدل حول مستقبل محمد صلاح، بعدما فتح باب الرحيل أمام ريال مدريد وبرشلونة خلال حواره الذي أجراه مع صحيفة آس الإسبانية.


وقال كوليمور خلال تصريحات لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "يحتاج يورجن كلوب إلى إرسال رسالة حقيقية إلى محمد صلاح: أخبرنا أنك تريد البقاء أو يمكنك المغادرة".


وأضاف: "على الرغم من تألق محمد صلاح في السنوات الماضية، إلا أنه ليس أكبر من نادي ليفربول لذا يجب على المدرب أن يتعامل بجدية مع هذه التصريحات الخادعة".


وتابع: "حواره مع آس الإسبانية يشير إلى أنه غير سعيد لعدم حصوله على شارة القيادة ضد ميتلاند في دوري أبطال أوروبا، ويمنح أمل لكل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه في المستقبل".


وأكمل: "كان مبالغًا في رد فعله عن عدم حصوله على شارة القيادة أمام ميتلاند، هناك لحظات من الممكن أن تعبر فيها عن قلقك وتذمرك علنيًا، أو أن يقوم وكيلك بهذه المهمة".


وشدد: "أعتقد أن الحل في يد المدرب الذي يقول إنه تحدث مع محمد صلاح حول هذا الأمر، هناك طريقة بسيطة وهي أن يقول كلوب: مو، لقد كنت متألقًا في طوال السنوات الثلاث الماضية، سنقدم لك فرصة للبقاء هنا مدى الحياة، من خلال عقد جديد".


واستمر: "عندما يخرج محمد صلاح ويثير الجدل بمثل هذه التصريحات، يجب على النادي أن يفتح الباب أمامه ويقول له: نحن سنمضي قدمًا من دونك لأنه ليس اللاعب الأهم في ليفربول هناك فيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون والقائمة تطول".


وأردف: "لذا في رأيي على كلوب أن يعرض عليه الراتب الذي يرغب به من أجل تمديد عقده مع ليفربول، وإذا لم يوافق على النادي عرضه للبيع في نهاية الموسم".


وأكد: "يجب أن تكون هناك صراحة وشفافية في موقف اللاعب مع ناديه، تعال مو وأخبرنا بالحقيقية، إذا كنت تريد الرحيل، فهذه ليست مشكلة، فمن لا يريد ذلك؟ لكن أقل ما يستحق المدرب والنادي هو الصدق، لذا كن صريحًا يا صلاح وأخبرنا بما تريده حقًا من أجل الخير للجميع".


وأتم: "إذا بدأت في العبث بالجماهير ومن يحبونك سينتهي بك الأمر بتدمير سمعتك لأن ليفربول هو الأقوى والأكبر، ولا أتمنى أن يخرج لاعبًا قد ساهم بشكل مميز في نجاحات الفريق خلال السنوات الماضية بتلك الطريقة السيئة".

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