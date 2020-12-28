افتتاح معرض "كنوز من رصاص" بمتحف الفن الإسلامي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
افتتح الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، اليوم الاثنين، معرض مؤقت بعنوان "كنوز من رصاص".

ويأتي المعرض بمناسبة بمرور 117 عامًا على افتتاح المتحف والذي يعتبر درة المتاحف الإسلامية في العالم.

وشهد الاحتفالية الدكتورة بسمة سليم مدير عام متحف قصر البارون، وهبة حمدي المشرف على المتاحف الكبرى بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

والمعرض ضم عدد من المنحوتات الدقيقة على سن القلم الرصاص للفنان إبراهيم بلال ابن مدينة رشيد، حيث احترف وبرع في نحت التحف الفنية على سن القلم الرصاص.

وجاءت المنمنمات محاكية لمقتنيات المتحف الأثرية سواء أباريق أو أبواب أثرية.

يذكر أن متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، هو درة المتاحف الإسلامية في العالم، حيث يضم ما يزيد عن 100 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة والتي ترجع للعصر الإسلامي، من عدة أقطار مختلفة كالهند والصين وإيران، مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وأشار الدكتور ممدوح عثمان إلى أن متحف الفن الإسلامي يحتوي علي مجموعات نادرة من الآثار الاسلامية سواء من الهند أو الصين أو إيران مرورا بفنون شبه الجزيرة العربية والشام ومصر وشمال أفريقيا والأندلس.

وبدأت فكرة إنشاء متحف للفنون والآثار الإسلامية في عصر الخديوي "إسماعيل" عام 1869، وتم تنفيذ الفكرة في عصر الخديو توفيق عام 1880، عندما قام فرانتز باشا بجمع التحف الأثرية التي ترجع إلى العصر الإسلامي في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله الفاطمي بشارع المعز. 

وفي عام 1882 كان عدد القطع الأثرية التى تم جمعها 111 قطعة، وتم بعد ذلك بناء مبنى صغير في صحن جامع الحاكم أطلق عليه اسم "المتحف العربي"، تحت إدارة فرانتز باشا الذي ترك الخدمة سنة 1892. 

وتم افتتاح مبنى المتحف الحالي في منطقة باب الخلق في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في 28 ديسمبر 1903، ثم تغير اسم المتحف من دار الآثار العربية إلى متحف الفن الإسلامي عام الدار سنة 1951. 

وللمتحف مدخلان أحدهما مطل على شارع بور سعيد في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وتتميز هذه الواجهة بزخارفها المستوحاة من العمارة الإسلامية في مصر في عصورها المختلفة، ويتكون المتحف من طابقين؛ الأول به قاعات العرض، والثاني به المخازن وبدروم يستخدم كمخزن وقسم لترميم الآثار.

وقد تعرض المتحف في يوم 24 يناير 2014، لانفجار سيارة مفخخة كانت مستهدفة مديرية أمن القاهرة المقابلة للمتحف، وأدى التفجير لتدمير واجهة المتحف المقابلة للمديرية، وتدمير عدد من القطع الأثرية، وأعلنت وزارة الآثار انطلاق مشروع ضخم لترميم المتحف، إعادة ترتيب سيناريو العرض به، وقد تم افتتاح المتحف بحضور السيد رئيس الجمهورية بعد انتهاء أعمال ترميمه عام 2017.

أخبار تهمك

ثنائي الاتحاد السكندري يقلق موسيماني قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 14 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ حوالي 3 ساعات

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على جديد مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

منذ أقل من ساعة

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ حوالي 4 ساعات

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 19 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 10 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:10 م

عاجل.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة نقل موظفين في أفغانستان

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

01:37 م

الأهلي يكثف مجهوداته لضم الفهد الإفريقي

03:33 م

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

05:44 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»