الويشي يقود هجوم زد أمام الترسانة





أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام الترسانة، في الثانية ونصف عصرا، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري القسم الثاني.





ويضم التشكيل كلا من: وليد توفيق، إسلام رمضان، إسلام عبدالغني، شريف أشرف، كريم بدير، حسني زكي، أحمد عادل، عمر الحبشي، نانا انتوي، رضا الويشي .





ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: سعيد فتحي، عبدالرحمن زين، كماتشو، وليد حسن، كليفت، إسلام الفار، محمد شاهين .





ويتصدر فريق زد مجموعة القاهرة برصيد 11 نقطة في جدول الترتيب بعد فوزه على السكة الحديد بهدف، أما فريق الترسانة يأتي في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وخسر مؤخراً من فريق منتخب السويس بهدف نظيف.



