"معكم منى الشاذلي" يحتفل برأس السنة مع صابر الرباعي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفالا برأس السنة الجديدة، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنان صابر الرباعي في برنامج "معكم منى الشاذلي" عبر قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

في لقاء خاص ومميز، يقدم "الرباعي" باقة من أفضل أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج. وأرسل الرباعي والشاذلي تحيتهما لكل الجمهور العربي في جميع العواصم والمدن العربية احتفالا معهم بالسنة الجديدة، وتمنياتهما بدوام الصحة والسعادة لجمهور الوطن العربي كافة، بعد مرور واحدة من أصعب السنوات في العقود الأخيرة بسبب جائحة كورونا. 

واتسم اللقاء بالبهجة والمرح وأجواء الفكاهة المرتبطين بالفن والغناء والطرب والشجن أيضا، كما تحدث الرباعي لأول مرة عن ألبومه الجديد وقصائد الفصحى المغناة، وسر ارتباطه وعشقه للقاهرة والمصريين، وامتنانه للموسيقى المصرية وروادها الذين شرف بالتعامل معهم في بداية مشواره مثل سيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل بعد لقاءه بهم في لجنة الإذاعة المصرية. كما بعث "صابر" برسالة حب وتقدير للفنانة الراحلة وردة وأدى مجموعة من أشهر أغانيها.

وينضم للقاء الفنان أحمد جمال الذي حضر لمشاركة "الرباعي" جزءا من البرنامج باعتباره أحد أقرب النجوم له، وأديا معا عددا من الأغاني العاطفية والشعبية، وشاركا في مسابقات التحدي التي اتسم بها البرنامج، متضمنة الفكاهة والمرح إلى جانب الطرب والغناء.

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