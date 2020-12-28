بالأسود.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا منصور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة، حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.




وكانت آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

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