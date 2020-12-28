تامر حسنى ونانسي عجرم في حفل غنائي بليلة رأس السنة

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قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي الاحتفال بليلة رأس السنة؛ بتنظيم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والمطربة نانسي عجرم على أن يذاع الحفل في قنوات أون والحياة، بدون حضور الجماهير.



من جانبه قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم المتحدة للخدمات الإعلامية إن الحفل سيتضمن أهم وأجمل أغنيات تامر حسني ونانسي عجرم.



وأضاف أن الأستاذ تامر مرسي؛ كان شديد الحرص على إرضاء كافة أذواق المشاهد المصري؛ والمنافسة بين القنوات؛ وعلى ذلك تحضر قنوات DMC وCBC مفاجآت أخرى للجمهور المصري والعربي في ليلة رأس السنة

