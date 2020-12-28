موسيماني يحذر نجومه من نقطة قوة حسام حسن

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة إلى مهاجمي فريقه في مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري.





وطلب موسيماني من مهاجميه بضرورة اللعب السريع لتفادي ضغط حسام حسن المتوقع منذ بداية اللقاء.





كما قام موسيماني بتوجيه تعليماته إلى المهاجمين بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم وترجمتها على أهداف.





ويواجه الأهلي ضيفه الاتحاد السكندري في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد السلام الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.



