المخرج أبانوب بولس لـ"الفجر الفني": كنت خائف من أخراج "حلفة عيد الحب".. وهذه رسالتي للشباب في ليلة رأس السنة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: ياسمين عليوة
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قال المخرج الشاب أبانوب بولس، إن المشاركين في عرض "حفلة ليلة رأٍس السنة"، والمقرر عرضة على خشبة مسرح الهوسابير، يوم 31 ديسمبر الجاري، هو نتاج ورشة "معاك للإبداع"، لإعداد ممثل والتي اقيمت على مدار ثلاث شهور، فضلًا عن إشرافه على العرض بشكل كامل.



وأكد "بولس"، في حديث خاص لـ"الفجر الفني"، على أنه شعر بالقلق في بداية العمل على العرض، وذلك لصغر سنه وتقاربه بين ممثلي العض، فكان يحمل على عاتقه أن يخلق روح التعاون والمحبه بينه وبين ابطال المسرحية.


وتابع المخرج الشاب أبانوب بولس، على أن كواليس العرض كانت مليئه بالمحبة فضلًا عن أن الامر كان بمثابة أسرة واحدة ولديهم هدف واحد وهو تقديم رساله وفن هادف، وايضًا في الشكل الكوميدي الساخر.


وتطرق المخرج في الحديث عن أهم الصعوبات التي واجها خلال عملية أخراجه للمسرحية، والتي من أبرزها، المواعيد التي كانت تجبرهم على العمل لفترات طويلة من اليوم،  لبعد مكان البروفه عن ابطال العرض.


واستكمل أن الهدف من عرض "ليلة رأس السنة"، هو مناقشة بعض القضايا الموجوده بالمجتمع المصري، وأبرزها ادعاء بعض المواطنين بمعرفه جميع الاشياء، فضلًا عن مشاكل الارتباط والزواج.


وأختتم المخرج أبانوب بولس، الحديث بتوجه رسالة إلى بعض الشباب التي تحتفل بليلة رأس السنة، بشكل غير لائق اخلاقيًا ولا دينيًا، وهو الاتجاه إلى شرب الخمور والمواد المخدرة، مؤكد على إعادة النظر في تلك الامر، وضرورة تخطيطهم لمستقبلهم في العام المقبل عليهم.

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