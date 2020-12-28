رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة المريخ

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ ضمن منافسات دوري الممتاز "ب".





وجاء تشكيل طنطا ضد المريخ كالآتي:-





في حراسة المرمي: محمد فتحي.





خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، ابراهيم فاضل، سليمان عبدربه، مصطفي هاني.





خط الوسط: محمد زيكو، السيد ابو امنة، عصام عادل.





خط الهجوم: احمد فهمي، كريم اسامه، محمود صلاح.





وستقام المباراة على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم.



