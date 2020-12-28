رضا عبدالعال يعلن تشكيل طنطا لمواجهة المريخ
الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:54 م
حسام صديق
Advertisements
أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل فريقه لمواجهة المريخ ضمن منافسات دوري الممتاز "ب".
وجاء تشكيل طنطا ضد المريخ كالآتي:-
في حراسة المرمي: محمد فتحي.
خط الدفاع: ساهر عبدالمنعم، ابراهيم فاضل، سليمان عبدربه، مصطفي هاني.
خط الوسط: محمد زيكو، السيد ابو امنة، عصام عادل.
خط الهجوم: احمد فهمي، كريم اسامه، محمود صلاح.
وستقام المباراة على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم.