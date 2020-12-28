مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة في يناير

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن مفاجأة بشأن رحيله عن صفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









وشهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب رحيل ليونيل عن صفوف برشلونة في يناير المقبل.









وقال ميسي في مقابلة تليفزيونية تعليقا على الأنباء المنتشرة: "الأمر ليس واضحاً، وسأنتظر حتى نهاية الموسم، وفي الوقت الحالي أريد التركيز على الفوز بالألقاب مع برشلونة".









وتابع: "‏قلت دائما بأنني معجب بفكرة الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية وعيش تجربة حياة جديدة هناك، ولكن لا أقول بأنني سأذهب إلى هناك الآن".









وأضاف: "عندما أعتزل أريد أن أكون في النادي بطريقةً ما، ‏وتصلني رسائل المشجعين ورغبتهم ببقائي، وحاليا لا يوجد قرار لكنني سأتخذ ما يملي علي قلبي وعقلي وقت القرار، وبعد عدة سنين وأين ما كنت، وسأعود للعيش في برشلونة مدينتي".









واختتم ميسي حديثه قائلا: "الانضمام إلى أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد؟ من المستحيل الذهاب إلى أحد الناديين، وبرشلونة أكبر من أي لاعب بما فيهم أنا".