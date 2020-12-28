ضبط شخص هدد فتاه بنشر مقطع فيديو جنسي لها في الدقهلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي شخص أريعيني هدد فتاه من خلال حساب وهمي بنشر مقطع جنسي لها، لابتزازها بمبلغ 10 الاف جنيها.


حررت ربة منزل محضرا بقسم شرطة ميت غمر اتهمت شخص أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها تتضمن طلب مبلغ مالى " 10 الاف جنيه "مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللوا مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بتلقي ربة منزل ونجلتعا رسالة تهديد نصية من احد الأشخاص لإبتزازهم بمبلغ 10 الاف حنيه مقابل عدم نشر مقطع جنسي لنجلتها.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات " منطقة شرق الدلتا "شكوى المواطنة رابعة" س س م" ۳۸ سنة ربة منزل، ومقية منطقة " خلف نادى الصيد " دائرة قسم الدقى - الجيزة
يتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " باسم | هدير رجب ۰۰ وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها "هاجر ر ع" ۱۳ سنة طالبة تتضمن طلب مبلغ مالى " 10 الاف جنيه "، مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.

وعلي الفور تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه يدعى نادر زكي محمد إبراهيم فرج سالم 40 سنة حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم منطقة " دقادوس " بندر ميت غمر

تم ضبط المتهم من خلال رجال مباحث الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وضبطه بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ميت غمر وبمواجهته، إعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4158 لسنة 2020 إداري قسم ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة في يناير

منذ 33 دقيقة

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحذر نجومه من نقطة قوة حسام حسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

منذ ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 13 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

12:58 م

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

05:44 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

01:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»