ضبط شخص هدد فتاه بنشر مقطع فيديو جنسي لها في الدقهلية

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ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي شخص أريعيني هدد فتاه من خلال حساب وهمي بنشر مقطع جنسي لها، لابتزازها بمبلغ 10 الاف جنيها.





حررت ربة منزل محضرا بقسم شرطة ميت غمر اتهمت شخص أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها تتضمن طلب مبلغ مالى " 10 الاف جنيه "مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية إخطارا من اللوا مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بتلقي ربة منزل ونجلتعا رسالة تهديد نصية من احد الأشخاص لإبتزازهم بمبلغ 10 الاف حنيه مقابل عدم نشر مقطع جنسي لنجلتها.



وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات " منطقة شرق الدلتا "شكوى المواطنة رابعة" س س م" ۳۸ سنة ربة منزل، ومقية منطقة " خلف نادى الصيد " دائرة قسم الدقى - الجيزة

يتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " باسم | هدير رجب ۰۰ وإرسال رسائل نصية من خلاله على الحساب الخاص بنجلتها "هاجر ر ع" ۱۳ سنة طالبة تتضمن طلب مبلغ مالى " 10 الاف جنيه "، مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية لها.



وعلي الفور تم تحديد صاحب الحساب المشار إليه وتبين أنه يدعى نادر زكي محمد إبراهيم فرج سالم 40 سنة حاصل على مؤهل متوسط، ومقيم منطقة " دقادوس " بندر ميت غمر



تم ضبط المتهم من خلال رجال مباحث الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وضبطه بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم ميت غمر وبمواجهته، إعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4158 لسنة 2020 إداري قسم ميت غمر، وجاري العرض على النيابة العامة.