إطلاق مبادرة "حياة كريمة" في كفر الشيخ لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 1400 قرية ب 22 محافظة علي مستوي الجمهورية، حيث تتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة.



وتشمل المبادرة علي تطوير "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب'.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومي لتطوير الـقرية 1400 على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.