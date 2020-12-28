إطلاق مبادرة "حياة كريمة" في كفر الشيخ لتطوير 18 قرية بمركز مطوبس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 1400 قرية ب 22 محافظة علي مستوي الجمهورية، حيث تتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة.

وتشمل المبادرة علي تطوير "بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب'.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببلورة المشروع القومي لتطوير الـقرية 1400 على مستوى محافظات الجمهورية، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك لمواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

أخبار تهمك

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يحذر نجومه من نقطة قوة حسام حسن

منذ أقل من نصف ساعة

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 13 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة في يناير

منذ نصف ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 11 ساعة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:37 م

عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

موعد الإعلان الرسمي عن ضم سيرينو

12:58 م

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

05:44 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بشأن مجلس النواب

01:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»