عاجل- صن داونز يعلن فشل مفاوضات انتقال سيرينو إلى الأهلي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي فشل انتقال لاعبه الأوروجوياني جاستون سيرينو إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصدر النادي الجنوب إفريقي بيانا عبر موقعه الرسمي على شبكة بإيقاف مفاوضاته مع الأهلي لانتقال اللاعب الأوروجوياني إلى القلعة الحمراء لعدم الاتفاق على المقابل المادي.

وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني لحاجة الفريق إلى خدماته لكن المفاوضات لم تتم بين كلا الناديين.

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