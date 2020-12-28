وزير الأوقاف: إصدار كتاب عن التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية قريبا (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطر الجماعات المتطرفة مازال قائما، حيث أنها وإن كمنت بعض الفترات، وعملت على تغيير جلدها، فأنها ستظل تعمل على إعادة إنتاج نفسها بشكل أو بأخر.

وشدد "جمعة"، خلال مؤتمر لدار الإفتاء لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال عام 2020، على ضرورة التذكير الدائم بالتاريخ الأسود للجماعات المتطرفة، معلنا أنه بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب سيتم اصدار أول كتاب عن التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية قريبا.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هذ الكتاب كتبه مجموعة من المثقفين والكتاب، والكتاب حاليا قيد الطباعة.

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