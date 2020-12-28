وزير الأوقاف: إصدار كتاب عن التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية قريبا (فيديو)

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن خطر الجماعات المتطرفة مازال قائما، حيث أنها وإن كمنت بعض الفترات، وعملت على تغيير جلدها، فأنها ستظل تعمل على إعادة إنتاج نفسها بشكل أو بأخر.





وشدد "جمعة"، خلال مؤتمر لدار الإفتاء لعرض إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال عام 2020، على ضرورة التذكير الدائم بالتاريخ الأسود للجماعات المتطرفة، معلنا أنه بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب سيتم اصدار أول كتاب عن التاريخ الأسود للجماعة الإرهابية قريبا.



