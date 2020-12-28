اليابان تعلن وفاة وزير النقل السابق بفيروس كورونا

توفى يويشيرو هاتا، النائب المعارض ووزير النقل الياباني السابق، مساء أمس الأحد، بفيروس كورونا، حسبما أعلنت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأنه يعد أول نائب يموت بعد إصابته بفيروس كورونا في اليابان.

ويذكر أن وزير النقل الياباني السابق يويشيرو هاتا، كان يبلغ 53 عاما.

وسجلت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الاثنين 481 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية، بلغ إجمالي الاصابات في طوكيو 57040.