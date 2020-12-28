ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السادسة عشر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:30 م
استون فيلا
استون فيلا
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاثنين 28 ديسمبر، حيث ستقام تلك الجولة على مدار 3 أيام.

ويلتقي فريق ليستر سيتي مع كريستال بالاس في افتتاحية الجولة، بينما يستضيف تشيلسي نظيره أستون فيلا في ثاني لقاءات هذا الأسبوع، ويختتم اليوم الأول بلقاء مانشستر سيتي ضد إيفرتون.

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- ليفربول 32 نقطة.
2- إيفرتون 29 نقطة.
3- ليستر سيتي 28 نقطة.
4- مانشستر يونايتد 27 نقطة.
5- توتنهام 26 نقطة.
6- مانشستر سيتي 26 نقطة.
7- أستون فيلا 25 نقطة.
8- تشيلسي 25 نقطة.
9- ساوثهامبتون 25 نقطة.
10- وست هام 22 نقطة.
11- ولفرهامبتون 21 نقطة.
12- ليدز يونايتد 20 نقطة.
13- نيوكاسل 18 نقطة.
14- كريستال بالاس 18 نقطة.
15- آرسنال 17 نقطة.
16- برايتون 13 نقطة.
17- بيرنلي 13 نقطة.
18- فولهام 11 نقطة.
19- وست بروميتش 8 نقاط.
20- شيفيلد يونايتد نقطتان.

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