تعليق موسيماني بعد فوز الأهلي بجائزة نادي القرن من جلوب سوكر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أعرب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سعادته الشديدة بمنصبه الحالي، مهنئا الفريق بالفوز بجائزة أفضل ناد إفريقي في القرن 21 في مؤتمر جلوب سوكر.

وقال الجنوب إفريقي عبر تويتر:"مبروك للأهلي، يصنع التاريخ دائما على المستوى العالمي هذا الفريق مؤسسة.".

وأضاف "شكرا يا رب على اختياري لأكون جزءا من هذا النادي الضخم".

ويقود موسيماني فريق الأهلي منذ بداية أكتوبر الماضي، بعدما خلف السويسري ريني فايلر في مقعد الرجل الأول في النادي.

وتوج موسيماني مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وقاد الفريق في 13 مباراة فاز في 12 منها ولم يخسر.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي اليوم الإثنين ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز الثالث في مشوار الدفاع عن اللقب بعد تغلبه على مصر المقاصة وغزل المحلة.

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