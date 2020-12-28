السجن 3 سنوات لصاحب بازار بتهمة التحرش

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، بمعاقبة صاحب بازار بالسجن 3 سنوات بتهمة التحرش بفتاة أجنبية داخل محله.


وتلقى قسم شرطة النجدة، بلاغا من فتاة أجنبية يفيد بتعرضها للتحرش على يد تاجر داخل محله أثناء مشاهدتها للمعروضات.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المبلغة كانت تشاهد بعض الأشياء أثناء وقوفها أمام محل بازار سياحى بمنطقة الزمالك، فطلب منها صاحب المحل رؤية باقى البضائع داخل المحل، وأثناء تجولها بالمحل تحرش المتهم بها بأن وضع يده في أماكن حساسة من جسدها، وتم إلقاء القبض عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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