افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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افتتحت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان متحف الوثائق والصور بمكتبة الكلية وذلك تحت رعاية أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف أ.د خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي وأ.د أحمد أمين وكيل الكلية وفكرة وتنفيذ علي رشاد عبد المؤمن أستاذ علوم الأطعمة وأ.د منال كمال عبد الرحمن أستاذ التغذية ومشاركة طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وتهدف فكرة المتحف إلي الاستفادة من الكتب التراثية بالكلية منذ 1937 حتي 1980م واعادة تنظيمها وتصنيفها وإضافة صور رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ مباني الكلية.

كما يحتوي المتحف علي صور تاريخ تعليم المرأة في مصر منذ بداية القرن العشرين والمعضدون لتعليم المرأة من الرجال، حيث نشأت الفكرة بتحويل مخزن الكتب بمكتبة الكلية إلي متحف يحتوي علي الوثائق في مجال التخصص وصور لرائدات التخصص، لاحياء ذكري رائدات الاقتصاد المنزلي وتاريخ التخصص، وبدأت شرارة مشروع المتحف بوضع صورة أ. عائشة اقبال راشد أول عميد للاقتصاد المنزلي علي لوحة عمادة الكلية، وتم تجميع صور الرائدات منذ 2015م عن طريق التواصل مع الرائدات اللاتي علي قيد الحياة أو كريماتهن عن طريق البريد الالكتروني وكذلك مواقع التواصل الإجتماعي أو بزيارتهن في بيوتهن من خلال لجنة النشر والإعلام بالكلية.

يهدف متحف الوثائق والصور المحافظة علي تراث كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان من 1937 حتي 1980م. كذلك إحياء ذكري رائدات الاقتصاد المنزلي كما تسعي رؤي المتحف إلي تقديم الوثائق الفنية والعلمية ونشر تاريخ رائدات الاقتصاد المنزلي والتواصل مع المستفيدين علي المستوي الإقليمي والدولي.

هذا وقد تم تقسيم العمل في المتحف علي 5 مراحل وتم انتاج 71 صورة للرائدات في أطر خشبية ذات كود لوني من 1937 الي 1980م كذلك ألبوم كبير للصور يشمل أحداث تاريخية منذ الخمسينيات حتي الثمانينيات. ويوجد بالمتحف الكتب والمراجع النادرة في مجال الفنون والملابس والتغذية والتربوي وادراة المنزل والمؤسسات والعلوم وتعليم اللغات المختلفة والآداب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسي، كما يقوم المتحف بتقديم خدماته المتميزة إلي طلاب الفنون والموضة لزخر المتحف بأمهات الكتب الفنية ومجلات الموضة. تم دعم المشروع ماليا من صاحب فكرة المتحف كتعبير عن أصالته للكلية.

افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان
افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان
افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان
افتتاح متحف الوثائق والصور بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

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