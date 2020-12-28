هل تحويل السيارة إلى غاز يضر موتور السيارة ؟

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء مهندس حسين مصطفى، مدير رابطة مصنعى السيارات، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز يحافظ على "البوجيهات" للسيارة ويقلل الصيانة ويطيل عمر المحرك بنسبة 20%، كما أنه لا يسبب مخلفات كثيرة عند احتراقه.

وأضاف اللواء حسين مصطفى، خال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن الغاز عندما يحترق يزيد من كفاءة المحرك، مشيرًا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يطيل من العمر الافتراضى للسيارة، لافتًا إلى أنه فى وقت من الاوقات ستسود السيارات الكهربائية فى مصر.

ونوه بأن الموانئ الجديدة والمطورة تساعد على الصناعة، منوهًا بأن توجه الدولة المصرية لتحويل السيارات للغاز والكهرباء يقلل من استهلاك السيارات ويوفر.

وتابع أن ثمن متر المكعب الغاز يوفر 60% من مصروفات السيارة سنويًا، بينما تشغيل السيارات بالكهرباء يوفر حوالى 6 آلاف جنيه سنويًا عن تشغيل كل سيارة بالبنزين، كما انه يقلل من التلوث فى الجو.

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