وكالة الاستخبارات العراقية تعتقل 3 إرهابيين في محافظة كركوك

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:52 م
قوات الأمن العراقية
قوات الأمن العراقية
وكالات
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اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

 

ونقل موقع  "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين  في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.


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