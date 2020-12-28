محمد خميس عن مشاركته في عرض الماراثون :"المسرح عشقي الأكبر ومن خلاله كانت خطواتي الأولى في السينما والتلفزيون"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان محمد خميس في عرض مسرحي يحمل عنوان "الماراثون"، وهو من إنتاج قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج رامي نادر كتابة أحمد سمير، ورامي نادر، وهو مأخوذ عن رواية "إنهم يقتلون الجياد... أليس كذلك؟"، ومن المُقرر عرضه ضمن مهرجان المسرح القومي، وذلك يوم الأربعاء والخميس على مسرح السلام في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو بطولة غانم المصري، نسمة عبد العزيز، شريف غانم، محمد سعيد، ابتهال النورس، سارة ممدوح،وآخرون.

وتحدث محمد خميس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في ذلك العرض، هو لعشقه الشديد للمسرح، مُضيفًا :" فيه صقلت موهبتي، و من خلاله كانت خطواتي الأولى في السينما و التليفزيون".

وقال محمد خميس :ان المسرح  يجعله يتقابل مع جمهوره، ومن خلاله يحصل على جائزته في نفس اللحظة التي يُشاهد فيها الحب في عيون جمهوره، مُضيفًا :"ليس من الغريب أن تضحي بالمال، و الوقت من أجل المسرح".

وأعرب محمد خميس عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في ذلك العرض، نظرًا لأنه يضم مجموعة من الموهوبين العاشقين للمسرح، مُضيفًا :"أشكر المخرج  أستاذ رامي نادر على اختياري لأداء ذلك الدور الرائع مع هذه المجموعة الجميلة". 

وأوضح محمد خميس أن العرض شارك مؤخرًا في مسابقة التجارب النوعية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي حدثت قبل توقف النشاطات؛ بسبب أزمة الكورونا، و أنه بعد عودة النشاط و اتخاذ القرار بتنظيم المهرجان، تم اختيار العرض كأفضل عرض على مستوى الجمهورية؛ ليمثل عروض التجارب النوعية في المهرجان، مُشيرًا إلى أن العرض واجه العديد من المشاكل في ظل أزمة الكورونا، وذلك بسبب وصول عدد أعضاء الفريق لأربعين عضوًا. 

عرض "الماراثون" تدور أحداثه في الولايات المتحدة في الستينات من القرن العشرين أثناء مسابقة للرقص تحدث فوق أحد اليخوت في احتفالات ليلة رأس السنة، و يتسم قالب العرض بالطابع الاستعراضي الغنائي باستخدام تقنيات التمثيل السينيمائي داخل العرض المسرحى.

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