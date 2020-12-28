الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزارء اليوم الاثنين حقيقةً المنشور المتداول في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس تزامنًا مع قرار رفع الغياب.

وأوضحت الوزارة أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل سارٍ ومستمر كما هو معمول به في الأعوام الدراسية السابقة، مُشيرةً إلى أن قرار رفع الغياب يقصد به جعل الحضور اختياريًا للطلاب، وذلك وفقًا لقرار الوزارة بعدم احتساب الأيام المتبقية من الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الغياب، مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين في الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

وفي السياق ذاته، سيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسي الأول كاملًا من خلال اختبار تحريري وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، على أن تعقد الامتحانات من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الصف الثاني الإعدادي على مستوى المدرسة، بينما تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا في لجان امتحانية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس
الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكافة المدارس

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