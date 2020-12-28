جهود وإنجازات برامج حماية وتمكين المرأة.. مشروعات تنمية وتكافؤ فرص وتوعية وتمكين اقتصادي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تعد برامج حماية وتمكين المرأة من البرامج الأكثر أهمية وفي صدارة أولويات وزارة التضامن الاجتماعي وتنقسم لعدد من المحاور تتضمن مشروعات تنمية المرأة، وحدة تكافؤ الفرص ومراكز استضافة المرأة.

_مشروعات تنمية المرأة:-

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مشروعات تنمية المرأة في 478 قرية بـ24 محافظة على مستوى الجمهورية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بالدعم المادي والتدريب والتوجيه.

_وحدة تكافؤ الفرص:-

تقوم وحدة تكافؤ الفرص بحل المشكلات الواردة من المجلس القومي للمرأة عن طريق تقديم الخدمات التالية " معاش ضماني – معونة شتاء – تحويل معنفات لمراكز الاستضافة – مساعدات من خلال مؤسسات التكافل الإجتماعى – تكافل وكرامة وغيرها".

_مراكز استضافة وتوجيه المرأة:-

تعد مراكز استضافة وتوجيه المرأة أحد الخدمات المتوفرة لدى وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية الشريكة والتي تهدف إلى ترسيخ النظرة الإيجابية للمرأة والفتيات وحمايتهن من جميع ممارسات العنف المختلفة وتميكنهن ومساعدتهن على إعادة الإدماج في المجتمع بشكل صحى ومفيد لهن وللمجتمع.

وتقوم مراكز استضافة المرأة بتوفير فرص الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي والإجتماعي والدعم النفسى للمرأة من خلال تقديم وتوفير مجموعة من خدمات وبرامج الدعم الأقتصادية والإجتماعية والنفسية بالشراكة مع المنظمات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

ويبلغ عدد مراكز استضافة المرأة 8 مراكز المتواجدة بـ 8 محافظات ( القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – الدقهلية – الفيوم – بنى سويف – المنيا ) على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستفيدات من تلك المراكز خلال عام 2020 سواء كانت اقامة كاملة او خدمات مقدمة 3184 مستفيدة.

وتقدم المراكز خدمات نشر الوعي لمناهضة كافة أشكال العنف المختلفة والتمييز ضد المرأة، جلسات توعية للمرأة عن الخدمات المختلفة والمتوفرة بالمجتمع ومساعدتها للحصول على هذه الخدمات، التدخل في وقت الأزمات (وضع خطة الأمان وخطة الخروج الامن) من خلال الخط الامن او المقابلة، تقديم الدعم النفسى للمراة من خلال جلسات المشورة والاستماع خلال الجلسات الفردية، جلسات استشارات زوجية أو أسرية، تقديم خدمة الدعم النفسى لاطفال المراة المعنفة اذا لزم الامر، توفير خدمات قانونية للمرأة إذا لزم الامر مثل الاستشارات القانونية او مساعدتها في رفع الدعاوى، الإحالة للحصول على خدمات صحية عند اللزوم إلى المستشفيات العامة أو الخاصة أو الأطباء مباشرة اذا لزم الامر طبقا للإمكانيات المتاحة لدي المركز مع توافر الاسعافات الأولية داخل المركز، تأهيل وتدريب المراة المقيمة بالمركز لسوق العمل ومساعدتها في الحصول على فرص عمل مختلفة ومناسبة لها.

وتستضيف المراكز المرأة المعرضة لأي نوع من أنواع العنف (جسدي أو جنسي أو نفسي) وأطفالها من الإناث في أي عمر والذكور حتى عمر الـ 12 عام، وذلك يتضمن المرأة ذات الإعاقة (القادرة الخدمة نفسها) والناجيات من الاتجار بالبشر.

ويشترط ألا يقل سن المرأة أو الفتاة عن 18 عاما في تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالمركز، ويثبت ذلك بموجب وثيقة رسمية أو شهادة طبية معتمدة من مفتش الصحة المختص.

_الرائدات الريفيات:-

تم استحداث رقم مجاني لتسجيل الرائدات، وذلك عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 1442 من تليفون الرائدة وذلك لتدقيق قواعد بيانات الرائدات الريفيات وسرعة التواصل معهن، كما تم الموافقة على زيادة مكافأت بدل الملبس للرائدات الريفيات من 350 جنيه الى 900 جنيه شهريًا.

وتم أيضا عقد دورات تدريبية لعدد 105 رائدة إجتماعية ومشرفى إدارات ومكلفى خدمة عامة بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الجيزة - أسيوط – المنيا – اسكندرية - الشرقية ) فى مجال التربية الأسرية الايجابية بالتعاون مع برنامج وعى ومنظمة اليونيسيف، وذلك بهدف رفع الوعي لديهم لعقد مجموعة من الدورات التدريبية لاسر تكافل لتوعيتهم باهمية التربية الاسرية الايجابية.

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