اتفاق البريكست يصعد بالأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:36 م
الأسهم الاروبية
الأسهم الاروبية
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رتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة تحفيز أميركية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

 

وقع الرئيس الأميركي أمس الأحد حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض  في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.

 

وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5 بالمئة، وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.

 

وتدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا يوم الأحد، لينعش  الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.

 

وقعت بريطانيا اتفاق تجارة لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من مغادرة واحدة من أكبر التكتلات تجارية في العالم.

 

والأسواق في لندن مغلقة اليوم في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية عموما في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات

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