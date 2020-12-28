نشاط في حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية  

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطا في حركة العمل اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 70 سفينة، كما وصلت إلي الميناء 10 سفن، وغادرت 12 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة بالأرصفة عدد 25 سفينه منها 3 سفن حاويات، و3 سفن بترول، و16 سفينة بضائع عامة، و3 سفن مخطاف داخلي، هذا وقد تم دخول وخروج 9115 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 50 عربة محملين ب 50 حاوية 40 قدم متجهين إلي دمياط.


هذا ويجري تفريغ ثلاث سفن محملة بالقمح بإجمالي 176 ألف طن قادمة من روسيا، ويجري تفريغ السفينة Apart Lyra علي متنها 30 ألف طن خردة قادمة من روسيا.
ومن ناحية أخرى  قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن جميع الإدارات العاملة داخل الميناء تقوم باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع في الميناء.

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