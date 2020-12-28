طبيب: استهتار المواطنين أدى إلى إصابة أسر بأكملها بكورونا (فيديو)

نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، المواطنين بضروروة تناول البقوليات والمكسرات وتناول الجوافة والفاكهة والسلطة والبعد عن الأكلات الحريفة والتيك اواى والمياه الغازية، وذلك لتقوية المناعة.





وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن الإصابة بأعراض بسيطة كالرشح لا تحتاج لبروتوكول علاج ولكن المريض يتناول بعض الفيتامينات، بينما ارتفاع درجة الحرارة يجب تناول البروتوكول الطبي تحت إشراف طبى وفقًا للأمراض المزمنة التي يكون المريض مصابًا بها.





وأكد أن الاستهتار من قبل المواطنين أدى إلى إصابات في أسر بأكملها، خاصة وأن أعراض الأنفلونزا والبرد وفيروس كورونا متشابه وهي الرشح والكحة، كما ان الإصابة بفيروس كورونا من الممكن ان تكون بأعراض او من غير اعراض نهائيًا.



