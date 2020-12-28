طبيب: استهتار المواطنين أدى إلى إصابة أسر بأكملها بكورونا (فيديو)

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
نصح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، المواطنين بضروروة تناول البقوليات والمكسرات وتناول الجوافة والفاكهة والسلطة والبعد عن الأكلات الحريفة والتيك اواى والمياه الغازية، وذلك لتقوية المناعة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن الإصابة بأعراض بسيطة كالرشح لا تحتاج لبروتوكول علاج ولكن المريض يتناول بعض الفيتامينات، بينما ارتفاع درجة الحرارة يجب تناول البروتوكول الطبي تحت إشراف طبى وفقًا للأمراض المزمنة التي يكون المريض مصابًا بها. 

وأكد أن الاستهتار من قبل المواطنين أدى إلى إصابات في أسر بأكملها، خاصة وأن أعراض الأنفلونزا والبرد وفيروس كورونا متشابه وهي الرشح والكحة، كما ان الإصابة بفيروس كورونا من الممكن ان تكون بأعراض او من غير اعراض نهائيًا.

وأشار إلى أنه يجب اعتبار أى اصابة بنزلة برد بأنها إصابة بفيروس كورونا سواء رشح او ارتفاع درجات حرارة بسيطة يجب عزل الشخص لنفسه والتعامل مع الأعراض بحذر وتناول فيتامين سي ومتابعة الطبيب طوال فترة العزل.

أخبار تهمك

شيكابالا يفاجئ إدارة الزمالك بقرار لن ينساه جمهور الأبيض

منذ حوالي 16 ساعة

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

منذ ساعة و 20 دقيقة

لابورتا يحسم مصير ميسي عقب الانتخابات

منذ أقل من ساعتين

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

منذ أقل من ساعة

طبيب بكفر الشيخ: كورونا "مستأنس" لدي الأطفال .. والإنفلونزا أشد فتكا

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا

منذ حوالي 17 ساعة

موعد الذروة مفاجأة.. ماذا ينتظر المصريون بالموجة الثانية لكورونا؟

منذ يوم

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. فقدان 17 شخصا إثر غرق سفينة صيد في القطب الشمالي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على موعد إعلان الكشف عن التعاقد مع سيرينو

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات الإعدادية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتمسك بموقفه من رحيل نجمه

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:44 ص

فصل طالب بجامعة دمنهور عقب مداخلة مع "الإبراشي" (صور)

خاص- مصدر يكشف حقيقة توقيع سيرينو للمارد الأحمر

11:33 ص

موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب التونسي

10:37 ص

محمد فاروق: نجم الزمالك سينضم إلى بيراميدز مقابل 20 مليون جنيه

12:00 م

قرار عاجل من السعودية بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية

01:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»