لأول مرة.. ميسي يكشف عن علاقته مع كومان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:29 م
كومان
كومان
حسام مجدي
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة عن كواليس علاقته مع الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق.

وكان كومان قد تولى مهمة تدريب فريق برشلونة في بداية الموسم الحالي خلفا للإسباني كيكي سيتين وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أنه هناك خلافات بينه وبين ليو.

وقال ميسي في مقابلة تليفزيونية عن طبيعة العلاقة بينه وبين كومان: "كومان أتى وأعطى الجدية المطلوبة للفريق، وأعتقد حتى الآن حقق نجاح كبير، وهو يفعل الأشياء بشكل صحيح، ونعم لدينا العديد من الشبان والأمر صعب لكننا ننمو وننمو مع الوقت".

وأضاف: "‏هو شخص جدي ويملك رؤية واضحة للأشياء التي يريدها، وأرى بأنه نجاح من طرف النادي التوقيع مع كومان، وليس الأمر سهلا كما قلت بوجود لاعبين شباب وجدد".

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